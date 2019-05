Schutters hebben zondag zes mannen, onder wie de priester, doodgeschoten in een rooms-katholieke kerk in Burkina Faso.

Tientallen gewapende mannen stormden het gebouw binnen tijdens een kerkdienst en openden het vuur op de katholieke kerkgangers in de plaats Dablo in de provincie Sanmatenga. Lokale bronnen spreken over twintig tot dertig aanslagplegers. Over eventuele gewonden is niets bekend.

BNO News meldt op basis van het Burkina Information Agency dat de schutters eerst vrouwen en kinderen in de kerk opdroegen om het gebouw te verlaten. De aanslagplegers schoten vervolgens de mannen dood en staken het kerkgebouw in brand.

Ongeveer een maand geleden vond in dezelfde regio een soortgelijke aanslag plaats. In een protestantse kerk werden destijds zes mensen, onder wie een dominee, doodgeschoten.

Het is niet bekend wie achter de aanslag van zondag zit.