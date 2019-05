In Antwerpen liepen zondag vijftienduizend mensen mee met een stille tocht tegen seksueel geweld. Dat meldde persbureau Belga op basis van de lokale politie. De mars was ruim een week na de moord op de Belgische Julie Van Espen (23).

De studente werd omgebracht toen zij per fiets op weg was naar een afspraak in Antwerpen. Haar lichaam werd maandag gevonden in het Albertkanaal, kort nadat verdachte Steve B. was opgepakt. Hij was op camerabeelden te zien met het fietsmandje van Van Espen.

De duizenden mensen liepen zondag vanaf het Koningin Astridplein via verschillende plekken naar het Steenplein. Op die plek werd stilgestaan bij de slachtoffers van seksueel geweld.