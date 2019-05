Drie huurders van een pension in het Duitse Passau zijn zaterdagmiddag dood aangetroffen in hun kamer. Het trio had pijlen in hun lichaam, die vermoedelijk zijn afgeschoten met twee kruisbogen. Deze bogen werden tevens aangetroffen in de kamer.

Een schoonmaakster vond de lichamen. Het zou gaan om een 53-jarige man en twee vrouwen van 33 en 30 jaar. Zij zijn afkomstig uit Nedersaksen en Rijnland-Palts. Het is nog onduidelijk wie betrokken zijn bij de dood van het drietal.

De politie wil in het kader van het onderzoek niet zeggen waar de personen door de pijlen zijn geraakt en waar in de kamer de lichamen zijn gevonden. Wel meldt politiewoordvoerder Stefan Gaisbauer aan de Duitse krant PNP dat de vrouwen geen dochters waren van de overleden man.

De krant meldt ook dat het trio vrijdag een driepersoonskamer had geboekt voor drie dagen. Volgende week hoopt het Duitse Openbaar Ministerie (OM) door middel van een autopsie meer te weten over de zaak.