Sri Lankaanse autoriteiten hebben dit weekend een geleerde opgepakt in verband met de terroristische aanslagen vorige maand. De man zou onder meer betrokken zijn geweest bij het trainen van de groep zelfmoordterroristen, melden The New York Times en persbureau Reuters zondag.

De zestigjarige Mohamed Aliyar zou afgelopen vrijdag al zijn opgepakt, twee dagen nadat de Sri Lankaanse politie aangaf dat alle verdachten van de aanslagen dood of opgepakt zijn. Hij zou financiële transacties voor de aanslagplegers hebben afgerond.

Aliyar is de oprichter van een centrum voor islamitische begeleiding. Hij beheerde onder meer een moskee, religieuze school en bibliotheek in de stad aan de oostkust van Sri Lanka waar Zahran Hashim vandaan komt. Hij is de Sri Lankaanse extremist die als leider van de groep zelfmoordterroristen is aangemerkt.

Onduidelijk of leider van groep zelfmoordterroristen dood is

In een nieuw bericht laat de politie weten dat de man veel contact had met Hashim. Twee broers en de vader van Hashim zijn bij eerdere gevechten tegen de politie omgekomen.

Inmiddels heeft een Sri Lankaanse rechtbank gevraagd om een DNA-test, die test moet bevestigen dat Hashim zichzelf heeft opgeblazen bij het Shangri-La hotel. Een beveiligingscamera zou hem daar hebben vastgelegd, minuten voor de explosie.

Meer dan 250 mensen kwamen om bij explosies

Bij explosies in diverse kerken en hotels in het Zuid-Aziatische land op Eerste Paasdag kwamen meer dan 250 mensen om het leven, onder wie drie Nederlanders. In totaal zijn bij de aanslagen veertig buitenlanders omgekomen.

Eerder werden ook al twee radicaalislamitische groeperingen verboden, waaronder de National Thowheeth Jama'ath (NTJ). Die organisatie wordt door de regering verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen.

Voor het eerst weer publieke zondagsmissen

Voor het eerst sinds aanslagen zijn er weer publieke zondagsmissen op het eiland gehouden. Duizenden katholieken waren onder strenge bewaking aanwezig bij de mis in Sri Lanka's hoofdstad Colombo.

Militairen bewapend met automatische geweren bewaakten de St. Theresa kerk in de Thimbirigasyaya woonwijk van Colombo, terwijl bezoekers werden gecontroleerd op explosieven.

Na de aanslagen bleven de kerken leeg en werden missen binnenshuis gehouden. Scholen die worden gerund door de katholieke kerk op Sri Lanka gaan dinsdag weer open. De staatsscholen waren al weer open.