In Mexico hebben autoriteiten in totaal 34 lichamen gevonden in verschillende massagraven.

In de Mexicaanse staat Jalisco werden 27 lichamen gevonden in een massagraf. Volgens de openbaar aanklager lagen de overblijfselen begraven op een ranch in Zapopan, een voorstad van Guadalajara.

Aanklager Gerardo Octavio Solis zegt dat de personen waren vastgebonden op het moment dat ze vermoord werden. Van twee slachtoffers is de identiteit bekend.

Volgens Solis kan het dodental nog oplopen, omdat de plek nog verder onderzocht wordt. "We zijn meer dan 3 meter diep aan het graven", laat hij weten.

Ook bij een huis in Guadalajara werd een massagraf ontdekt. Daar zijn de menselijke resten van zeven personen gevonden, vertelde Solis op een persconferentie. Veel families van vermisten hebben de autoriteiten om details gevraagd van de opgravingen.

De staat Jalisco gaat gebukt onder drugsgeweld. Mexico zet sinds 2006 het leger in om drugskartels aan te pakken. Sindsdien zijn in het land ruim 40.000 mensen vermist en meer dan 250.000 mensen door criminaliteit om het leven gekomen.