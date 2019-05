Het Amerikaanse oorlogsschip USS Arlington voegt zich binnenkort bij het vliegdekschip USS Abraham Lincoln in de Perzische Golf. Ook een Patriot-luchtverdedigingssysteem is naar het gebied gestuurd. Het zijn nieuwe maatregelen waarmee de VS, naar eigen zeggen, wil voorkomen dat Iran de Amerikaanse troepen in het gebied aanvalt.

De USS Arlington wordt onder meer gebruikt om militaire gevechtsvliegtuigen te vervoeren. De USS Abraham Lincoln is door de VS op 6 mei naar de Perzische Golf gestuurd, samen met enkele zware B-52 bommenwerpers. Deze zijn inmiddels aangekomen op de Amerikaanse legerbasis in Qatar, meldt het Pentagon.

Iran lijkt niet onder de indruk van de Amerikaanse vloot. Een hoge geestelijke leider zei vrijdag dat alle "biljoenen kostende" oorlogsschepen met een raket kunnen worden vernietigd.

De spanning rondom het islamitische land is de afgelopen dagen opgelopen. De Verenigde Staten geven aan aanwijzingen te hebben dat Iran hun belangen en bondgenoten wil aanvallen, maar heeft weinig informatie daarover vrijgegeven.

Iran trekt zich gedeeltelijk terug uit akkoord na nieuwe sancties

De Amerikanen legden Iran deze week daarnaast ook nieuwe sancties op, die gericht zijn op de aluminium-, staal-, ijzer- en kopersectoren van het land.

Als reactie daarop besloot president van Iran zijn land gedeeltelijk terug te trekken uit het nucleaire akkoord, dat in 2015 werd ondertekend en de nucleaire activiteiten in het land stillegde. Het terugtrekken kwam leverde hem veel kritiek op vanuit de EU.

De Verenigde Staten trokken zich vorig jaar al terug uit het akkoord. De regering van president Donald Trump zegt een nieuwe deal te willen sluiten, waarin Iran nog meer wordt beperkt in haar nucleaire programma.

De Iraanse president Hassan Rouhani. (Foto: AFP)