President Desi Bouterse van Suriname heeft vrijdagavond de namen van vier nieuwe ministers bekendgemaakt.

Dat gebeurde enkele uren nadat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zijn ontslag had ingediend en Patrick Pengel van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie door Bouterse was gevraagd op te stappen.

Ook minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is de wacht aangezegd.

De nieuwe minister op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wordt Andre Misiekaba. Hij was de afgelopen jaren fractieleder van de NDP in het Surinaamse parlement.

De NDP is de partij van Bouterse. Rabin Parmessar, al eerder minister op het ministerie van Openbare Werken, krijgt de verantwoordelijkheid voor het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer. Hier zwaaide eerste Roline Samsoedien de scepter, maar vanwege beschuldiging van fraude met grond, moest zij enkele weken geleden het veld ruimen.

Vijay Chotkan, nu directeur Luchthavenbeheer, volgt Pengel op bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. De reden voor het ontslag van Pengel is niet duidelijk geworden. Pengel, die ook minister van Volksgezondheid is geweest, was in opspraak geraakt omdat hij samen met oud-collega Dodson bedrijven en stichtingen had opgericht. Volgens diverse parlementariërs was dat in strijd met de Surinaamse grondwet.

Pengel en Dodson ontkennen strafbare feiten te hebben gepleegd omdat de stichting en de naamloze vennootschap die ze hadden opgericht geen bedrijfsactiviteiten ontplooiden. De opvolger van Dodson op Natuurlijke Hulpbronnen is Sergio Akiemboto. Hij heeft nu de leiding bij het staatsmijnbedrijf Grassalco en vervult een prominente rol binnen de NDP.