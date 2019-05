Jemenitische Houthi-rebellen zullen zich vanaf zaterdag terugtrekken uit drie belangrijke havens in de Jemenitische havenstad Hodeidah, melden de Verenigde Naties vrijdag.

Onder toezicht van de VN trekken de rebellengroepen zich de komende vier dagen terug. De Houthi's zullen zich terugtrekken uit de havens van Hodeidah, Saleef en Ras Isa.

Begin dit jaar bereikten vertegenwoordigers van de strijdende partijen in Jemen een eerste akkoord over het weghalen van de troepen. Daar stond tegenover dat de coalitietroepen op hun beurt weg zouden gaan uit de oostelijke buitenwijken van de stad, waar de gevechten woedden voordat op 18 december een staakt-het-vuren in werking trad.

Het akkoord maakt de weg vrij voor meer politieke onderhandelingen om de al vier jaar durende oorlog te beëindigen.

Noodhulp kan nu de havens binnenkomen

De strijdende partijen hadden hun troepen op 7 januari moeten terugtrekken, om een grote aanval op de belangrijke havenstad Hodeidah te voorkomen. De door Iran gesteunde Houthi's en de Jemenitische regering die door Saoedi-Arabië wordt gesteund, konden het lang niet eens worden over wie controle krijgt over de stad en zijn havens.

Nu er een akkoord is, geeft het de VN de gelegenheid om de controle over de havens aan de Rode Zee terug te krijgen. Ook kan via de havens nu onder meer noodhulp binnenkomen.

De Houthi's gebruikten de havens onder meer om wapens binnen te smokkelen.

24 miljoen Jemenieten afhankelijk van noodhulp

In Jemen woedt al vier jaar een burgeroorlog waarbij de regering steun krijgt van Saoedi-Arabië en de rebellen van Iran. De Verenigde Naties spreken van de grootste humanitaire crisis ter wereld. "Het menselijk lijden in Jemen is ongekend groot".

Meer dan 24 miljoen Jemenieten zijn afhankelijk van noodhulp, de helft is zelfs compleet afhankelijk van voedselhulp. Dit jaar gaf Nederland 13 miljoen euro aan humanitaire hulp aan Jemen.