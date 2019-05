Een Frans dorp in de regio Bretagne looft een beloning van 2.000 euro uit voor degene die een mysterieuze, eeuwenoude inscriptie op een rots kan ontcijferen. Deskundigen zijn er tot nu toe nog niet in geslaagd om de tekst te kraken, meldt AFP.

De rots ligt vlak bij de Atlantische Oceaan bij het dorpje Plougastel-Daoulas. De tekst op het gesteente, die bestaat uit een reeks letters en symbolen, is alleen zichtbaar bij eb.

De inscriptie vult de gehele voorzijde van de rots en bestaat voor het grootste deel uit hoofdletters, maar er staan ook tekeningen op, waaronder een zeilboot. Op de steen lijken twee data te staan, namelijk 1786 en 1787.

De steen werd drie à vier jaar geleden ontdekt.

Tekst laat veel over voor interpretatie

De inscriptie is op het eerste gezicht onsamenhangend en laat veel over voor interpretatie. Zomaar een greep uit de tekst is bijvoorbeeld: "ROC AR B... DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL... R I OBBIIE: BRISBVILAR... FROIK...AL".

"Sommige mensen vertellen ons dat het Baskisch is en anderen zeggen weer dat het oud-Bretons is", zegt de burgemeester van Plougastel-Daoulas tegen AFP. "Maar we zijn er nog altijd niet in geslaagd om de tekst te ontcijferen."

"Het zijn veel woorden, met letters uit ons alfabet, maar we kunnen ze niet lezen of er iets uit opmaken", zegt een raadslid.

Jury kiest plausibelste oplossing

Volgens deskundigen zou er een link kunnen zijn met een nabijgelegen fort, dat deel uitmaakte van een verdedigingslinie, die de Franse kust bescherming moest bieden tegen de Engelsen, waarmee de Fransen tot 1783 mee in oorlog waren. Een paar jaar later brak de Franse Revolutie uit (1789).

Sommigen denken dat de tekst ook geschreven kan zijn door iemand die slechts deels geletterd was en de woorden opschreef zoals hij of zij die hoorde.

Het dorpsbestuur hoopt door er een wedstrijd van te maken, het raadsel achter de rotstekst te ontrafelen. Een jury zal uit alle inzendingen de plausibelste oplossing kiezen en de persoon hierachter belonen met het geldbedrag.