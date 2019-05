De daders van de aanslagen op Eerste Paasdag in Sri Lanka hadden banden met de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS), aldus de Sri Lankaanse legercommandant Mahesh Senanayake vrijdag. IS had eerder de aanslag zelf al opgeëist.

"Er is absoluut een link met IS, maar we proberen nog vast te stellen hoe nauw de band precies is", zei Senanayake in een interview met persbureau Reuters.

Volgens de commandant is de dreiging van meer islamitische aanslagen ingeperkt en hebben de veiligheidsdiensten het netwerk van aanslagplegers ontmanteld. Senanayake verwacht dat het leger over enkele dagen kan terugkeren naar de kazernes.

De Sri Lankaanse regering houdt twee lokale terroristische organisaties, National Thowheeth Jama'ath (NTJ) en Jamathei Milathu Ibrahim (JMI) verantwoordelijk voor de aanslagen, waarbij 257 mensen om het leven kwamen.