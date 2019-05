Bij een militaire operatie in Burkina Faso, een land in de Afrikaanse Sahel, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vier gijzelaars bevrijd, onder wie twee Franse toeristen die begin mei werden ontvoerd in buurland Benin. Bij de actie zijn twee Franse militairen gedood, meldt de Franse regering.

De Franse toeristen werden sinds woensdag 1 mei vermist. Ze waren op safari met een Beninse gids. Zijn lichaam werd een paar dagen later aangetroffen. Hij zou door de ontvoerders zijn doodgeschoten.

Naast de Franse gijzelaars zijn ook een Amerikaanse en een Zuid-Koreaanse burger bevrijd. Het is niet bekend wie de gijzelnemers waren. De militairen die betrokken waren bij de reddingsoperatie vertelden dat het om 'militanten' zou gaan.

"Door gerichte acties van Franse militairen zijn we erin geslaagd de ontvoerders uit te schakelen terwijl we de levens van de gijzelaars hebben kunnen sparen", zei een stafchef van het Franse leger in een verklaring.

Militante groeperingen actief in Sahel

De Sahel is een vrij droge landstreek tussen de Sahara en het tropische zuidelijke gebied. Delen van Senegal, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad en Soedan liggen in deze regio.

In de Sahel zijn veel islamitische militante groeperingen actief. Alleen al in Burkina Faso zijn daardoor meer dan honderdduizend burgers op de vlucht geslagen.

De Franse regering heeft burgers gewaarschuwd om niet af te reizen naar de grens tussen Benin en Burkina Faso, waar het safaripark ligt, vanwege het risico op ontvoeringen.