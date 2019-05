Een Argentijnse politicus is neergeschoten in de buurt van het parlementsgebouw in Buenos Aires. Hector Olivares (61) raakte daardoor ernstig gewond, zegt zijn woordvoerder

Een metgezel van de politicus werd ook geraakt door de kogels en overleed aan zijn verwondingen.

De daders sloegen toe terwijl de mannen aan het wandelen waren in de buurt van het Nationaal Congres. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de motieven van de twee schutters, maar volgens de woordvoerder van Olivares waren in elk geval geen dreigementen binnengekomen.

Een andere parlementariër, Jose Cano, zei tegen een televisiezender dat sprake lijkt te zijn van een gerichte aanval. "Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van een overval", vertelde hij.

De slachtoffers wandelden volgens Cano iedere dag op dezelfde plek. De daders zouden daar in een auto op de loer hebben gelegen.

De Argentijnse politie doet onderzoek op de plek van de schietpartij. (Foto: ANP)

Parlementslid Hector Olivares op archiefbeeld. (Foto: ANP)