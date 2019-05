Drie mannen en een jongen zijn donderdag in de Noord-Ierse stad Londonderry aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de journalist Lyra McKee. De vrouw kwam op 18 april in de stad om het leven toen ze bij rellen door een kogel in haar hoofd werd geraakt.

De jongste verdachte is 15 jaar, de oudste 51. In april werden al eerder twee mannen en een vrouw opgepakt. Zij werden allemaal een paar dagen later zonder aanklacht weer vrijgelaten.

De militaristische republikeinse groepering New IRA, een splintergroepering van de Irish Republican Army (IRA), gaf eerder toe verantwoordelijkheid te zijn voor de dood van McKee. De groepering, die sinds 2012 bestaat, beschuldigt de politie van het uitlokken van de onlusten die uitmondden in de schietpartij.

Toezichthouder bij de politie Jason Murphy dankt de Noord-Ieren voor hun hulp. Volgens hem zijn er meer dan 140 mensen met foto's, video's en tips op de politie afgestapt.