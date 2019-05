De Europese Unie en de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben donderdag gezegd nog steeds achter het atoomakkoord met Iran te staan. Wel verwerpen zij het ultimatum dat door het Aziatische land is gesteld.

Iran maakte woensdag bekend zich gedeeltelijk terug te trekken uit het akkoord dat in 2015 werd gesloten met de genoemde landen, de VS, Rusland en China. De VS trok zich vorig jaar terug uit het akkoord.

De Iraanse president Hassan Rouhani schreef in een brief aan de andere overgebleven ondertekenaars dat Iran de productie van verrijkt uranium zal opschroeven als zij er niet in slagen zijn land binnen zestig dagen te beschermen tegen Amerikaanse sancties.

"Wij verwerpen elk ultimatum en zullen bekijken of Iran zich aan zijn verplichtingen onder de internationale kernwapenakkoorden houdt", lieten de Europese leiders weten in een verklaring.

VS heeft Iran weer sancties opgelegd

De VS stapte uit het het atoomakkoord, omdat Iran volgens de regering van president Donald Trump nog steeds kernwapens ontwikkelt. Die conclusie wordt niet gestaafd door VN-controleurs.

Trump herstelde oude sancties tegen Iran en breidde die verder uit. De VS waarschuwt dat landen die olie van Iran kopen hiermee ook het risico op Amerikaanse sancties lopen.