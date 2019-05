De Braziliaanse oud-president Michel Temer moet toch weer terug naar de gevangenis. Dat heeft een federale rechtbank dinsdag bepaald. De 78-jarige politicus is verdachte in een groot aantal corruptiezaken.

Temer werd in maart aangehouden, maar mocht de cel een paar dagen later alweer verlaten. De rechter achtte de kans klein dat de politie genoeg bewijs tegen hem zou verzamelen. Dit blijkt nu toch het geval te zijn.

De oud-president is een van de belangrijkste verdachten in tien verschillende onderzoeken die momenteel lopen in het kader van een grote anti-corruptiecampagne. Ook oud-president 'Lula' da Silva is in dit verband al vastgezet.

Temer was tijdens zijn tijd als president onschendbaar, maar nu geniet hij geen immuniteit meer.

Braziliaanse aanklagers beschuldigen Temer ervan dat hij de leider was van "een criminele organisatie" die ruim 471 miljoen dollar (ruim 416 miljoen euro) wegsluisde als onderdeel van een regeling over de bouw van een kerncentrale.