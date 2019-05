De Amerikaanse president Donald Trump heeft tussen 1985 en 1994 in totaal 1,17 miljard dollar aan verliezen geleden, meldt The New York Times woensdag op basis van nieuwe belastingaangiften van de zakenman.

Trump heeft altijd gezegd dat de financiële problemen bij zijn bedrijven in het begin van de jaren negentig te wijten waren aan de recessie in 1990 en 1991.

voor tientallen miljoen dollars aan verliezen op bij de Amerikaanse fiscus.

Volgens de krant zou Trump als individu met een verlies van 1,17 miljard dollar, 981 miljoen euro volgens de huidige wisselkoers, zelfs één van de grootste verliezen ooit hebben geleden.

De journalisten kregen enkele gegevens in handen door iemand die toegang had tot de belastingaangiften. Vervolgens wist de krant de cijfers te koppelen aan vergelijkbare gegevens in informatie van de Amerikaanse fiscus over topverdieners.

Advocaat Trump: Informatie aantoonbaar onjuist

Volgens een advocaat van de president is de belastinginformatie die The New York Times in handen heeft "aantoonbaar onjuist" en zijn de berichten van de krant over de belastingaangiften "zeer onnauwkeurig". Volgens de advocaat geven deze gegevens sowieso een verkeerd beeld van de werkelijkheid.

Een voormalige directeur statistiek van de Amerikaanse belastingdienst verklaart juist dat de informatie een kwaliteitscontrole ondergaat en een handige samenvatting van de belastingaangiften is.