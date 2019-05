Iran trekt zich gedeeltelijk terug uit het nucleaire akkoord dat het land met verschillende wereldmachten heeft gesloten, maakte de Iraanse president Hassan Rouhani woensdag bekend in een brief.

De brief is gericht aan de staatshoofden van Duitsland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland - de ondertekenaars van het atoomakkoord uit 2015.

Iran zal geen verrijkt uranium en zwaar water (dideuteriumoxide) aan andere landen verkopen, schrijft Rouhani.

De Iraanse president waarschuwt verder dat de productie van verrijkt uranium zal worden opgeschroefd als de overgebleven mogendheden het niet voor elkaar krijgen om Iran binnen zestig dagen te beschermen tegen de sancties van de Verenigde Staten.

Hij ontkent dat zijn besluit een Iraanse terugtrekking inhoudt. "Dit zijn acties die stroken met het akkoord."

Spanningen door strenger Amerikaans beleid

Rouhani schreef de brief een jaar na het Amerikaanse terugtrekking uit de overeenkomst. De VS stapte uit het akkoord, omdat Iran zich volgens de Amerikaanse president Donald Trump niet aan de beperkingen op het gebied van kernwapenontwikkeling hield. Ook is het land "de grootste staatssponsor van terrorisme wereldwijd", aldus Trump.

Inspecteurs van de Verenigde Naties stellen dat Iran zich zowel vóór als na de Amerikaanse terugtrekking aan de bepalingen van het atoomakkoord heeft gehouden.

Spanningen rond Iran lopen verder op

De spanningen rond het theocratische Aziatische land zijn in de laatste weken verder opgelopen, nadat de regering-Trump oude Amerikaanse sancties weer in het leven riep en uitbreidde.

De VS wil dat landen wereldwijd stoppen met het kopen van Iraanse olie en dreigt met sancties tegen landen die dat wel doen.

De Amerikanen kondigden eerder deze week aan een vliegdekschip, vergezeld van andere oorlogsschepen, richting de Perzische Golf te sturen. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton zei dat er aanwijzingen zijn dat Iran de Verenigde Staten of bondgenoten van de VS wil aanvallen.

Verschrikte reacties op Iraans besluit

De Europese Unie is nog steeds voorstander van het atoomakkoord en keurde de terugtrekking van de VS af. De Franse minister van Defensie Florence Parly zei woensdag dat Frankrijk nog steeds achter de deal staat. Ze waarschuwde Iran dat het land mogelijk meer sancties opgelegd krijgt als het zich niet aan het akkoord houdt.

Ook in Israël leidde de aankondiging van Rouhani tot veel beroering. Dat land geldt, net als de VS, als een aartsvijand van Iran. Tel Aviv is altijd tegen het atoomakkoord geweest.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet woensdag weten dat Israël niet zal toestaan dat Iran kernwapens in handen krijgt. "We zullen blijven strijden tegen de mensen die ons dood willen hebben", zei hij.

Iran kreeg bijval van Rusland. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dat de huidige situatie te wijten is aan onverantwoordelijk gedrag van de VS.