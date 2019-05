Het Nationale Museum van Brazilië heeft tweehonderd beelden, vazen en amuletten uit zijn Egyptische collectie teruggevonden. In september vorig jaar brak er een grote brand uit bij het belangrijkste museum van Brazilië, dat weinig over liet van het tweehonderd jaar oude gebouw.

De stukken zijn gevonden in een kist van een mummie, die rond 750 voor Christus werd begraven. Een archeoloog van het museum heeft goede hoop dat er meer stukken worden aangetroffen, omdat er ruim 700 voorwerpen in het gebouw lagen. In totaal zijn er nu 2700 van de 20 miljoen stukken teruggevonden.

De directeur van het museum zegt dat hij hulp nodig heeft van de regering van president Jair Bolsonaro voor de heropbouw, omdat het geld bijna op is.

Een aantal gevonden stukken. (foto: ANP)

In het museum werd een aantal stukken van onschatbare waarde tentoongesteld, zoals de oudste menselijke fossielen die gevonden zijn in Brazilië. Het museum had een geologische, botanische, paleontologische en archeologische collectie. Daarnaast beschikte het ook over Egyptische mummies, Griekse beelden en Etruskische objecten.