Bij een schietpartij op een school voor wetenschap en technologie in de Amerikaanse staat Colorado is een achttien jarige scholier overleden. Zeven anderen raakten gewond, nadat twee studenten het vuur openden, meldt persbureau Reuters.

Beide verdachten zijn aangehouden. Ze zouden minderjarig zijn en tenminste een van hen zou ook klassen volgen op de school. Hun motief is nog onbekend.

Rond twee uur ’s middags (lokale tijd) hoorden getuigen een flink aantal schoten bij de middelbare school in Douglas County. Binnen twee minuten waren agenten ter plaatse op de campus, waar ook een basisschool en universiteit aanwezig is.

Het is onduidelijk hoeveel van de in totaal 1.800 leerlingen in de school waren op het moment. De schutters hadden zich verspreid in de school en schoten op diverse locaties. Enkele gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het is de derde schietpartij in korte tijd in de Verenigde Staten. 30 april vond er een plaats bij een universiteit in North Carolina, waarbij twee doden vielen. Een paar dagen daarvoor kwam een persoon om het leven bij een schietpartij in een synagoge in San Diego.

In Florida mogen leraren nu bewapend lesgeven

De nieuwe schietpartij gebeurde amper een week nadat in een andere staat, Florida, een wet werd ondertekend die het mogelijk maakt voor leraren om bewapend les te geven.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf eerder aan een voorstander te zijn van een dergelijke landelijke wet, omdat het schietpartijen zou voorkomen.