Zuid-Afrikanen gaan woensdag naar de stembus, bijna 30 jaar na de afschaffing van de apartheid en 25 jaar na de eerste vrije verkiezingen in het land. Naar verwachting zal de regeringspartij van president Cyril Ramaphosa opnieuw de winnaar worden, hoewel de populariteit van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) de laatste jaren is afgenomen.

In 1994 werd Nelson Mandela president van Zuid-Afrika. Hij maakte een eind aan de apartheid en beloofde iedere inwoner van de 'regenboognatie', ongeacht afkomst of huidskleur, dezelfde kansen.

Het ANC is sindsdien ongeslagen. Toch neemt de populariteit van de partij de afgelopen jaren af. In 2014 haalde het ANC nog 62 procent van de stemmen tijdens de parlementsverkiezingen, maar in 2016 verloor de partij flink tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

In grote steden, zoals Johannesburg, Pretoria en Port Elizabeth, werd drie jaar geleden gewonnen door de grootste oppositiepartij van het land, de Democratische Alliantie (DA). Deze partij bestuurt de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Kaapstad al sinds 2006.

Stemgerechtigden verzamelen zich woensdag vroeg bij een stembureau in het township KwaMashu, dicht bij de stad Durban. (Foto: AFP)

Donkere Zuid-Afrikanen zijn vertrouwen in ANC kwijt

Naar verwachting zal de DA ongeveer 20 procent van de stemmen halen. De partij is vooral populair onder de Zuid-Afrikanen die niet van Afrikaanse afkomst zijn.

Niet alleen de DA, maar ook de links-radicale oppositiepartij Economic Freedom Fighters (EFF) voert een anti-ANC-campagne. Naar verwachting zal EFF ongeveer 10 procent van de stemmen krijgen.

Onder het bewind van het ANC is Zuid-Afrika de afgelopen jaren in een economische malaise beland en de jeugdwerkloosheid is enorm toegenomen. Daarnaast kent het land een grote economische ongelijkheid.

Steeds meer donkere Zuid-Afrikanen zeggen dat ze op de DA en de EFF zullen stemmen, omdat ze het vertrouwen in het ANC kwijt zijn. Het is de grote vraag of ze dit daadwerkelijk zullen doen of alsnog traditiegetrouw zullen stemmen op de partij van de in 2013 overleden Mandela.

Een vrouw brengt haar stem uit in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. (Foto: AFP)

Ramaphosa is nieuwe belofte voor ANC

Ramaphosa, die in 2018 president werd, is de nieuwe belofte van het ANC. Hij wil een eind maken aan de grootschalige corruptie die het land teistert en waardoor zijn voorganger Jacob Zuma gedwongen de macht moest afstaan.

Oud-president Zuma heeft Zuid-Afrika bijna negen jaar lang (tussen 2009 en 2018) geregeerd. Hij was erg populair onder de donkere bevolking, want Zuma behoort tot de grootste donkere bevolkingsgroep van het land, de Zoeloes.

Hij raakte verwikkeld in verschillende corruptieschandalen. De onvrede onder de bevolking groeide en in april 2017 gingen tienduizenden mensen de straat op om tegen het regime van Zuma te demonstreren.

Half december werd Ramaphosa gekozen als nieuwe leider van het ANC en in februari 2018 trad Zuma, op bevel van het partijbestuur, af vanwege de beschuldigingen van corruptie.

Zuma wordt vervolgd voor zeker achttien aanklachten van corruptie, fraude en witwassen.