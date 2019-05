Erik Mol en zijn partner Sara Mauer zaten een week in een stadje in Mongolië vast nadat een echtpaar aan de builenpest overleed. Het hele dorp werd in quarantaine geplaatst, waardoor de twee toeristen uit Eindhoven voornamelijk op hun hotel waren aangewezen. "Het werd een soort studentenhuis. Op een gegeven moment stonden we in de keuken van het hotel zelf ons eten te maken."

De builenpest, die in de middeleeuwen miljoenen Europeanen het leven kostte, dook een week geleden in de Mongolische stad Ölgi op, nadat een echtpaar de ongekookte nieren van een marmot had gegeten en om het leven kwam.

"We kwamen op 30 april in Ölgi aan en sliepen die avond in een hotel. De dag erna wilden we het plaatsje bezoeken en verder trekken, maar toen was de weg geblokkeerd", vertelt Mol. "De communicatie was gebrekkig, maar we dachten aan de gebaren te kunnen zien dat er twee mensen waren vermoord."

"In eerste instantie kregen we, samen met andere toeristen, te horen dat we drie dagen vast zouden zitten, maar dat werd telkens een dag extra", vertelt Mol, die met zijn partner op vakantie was in Oost-Azië.

'Straks ben ik die ene toerist die het loodje legt'

De twee werden slecht voorgelicht over de in-quarantaine-plaatsing. Ze moesten in de stad blijven en kregen het advies een mondkapje voor te doen. "Verder hebben we alles vooral zelf bij elkaar gegoogeld."

"Onder de hotelgasten was wel direct duidelijk dat het serieus was", legt Mol uit. "Je denkt wel: dadelijk ben ik de ene toerist die hier het loodje legt."

De in quarantaine geplaatste toeristen kregen het advies mondkapjes op te doen. (Foto: Erik Mol)

'We namen het hotel in feite zelf over'

De kwaliteit van het hotel was prima, maar omdat het eten na een paar dagen wat eentonig werd, gingen de toeristen zelf in de keuken aan de slag. "Het kwam erop neer dat we eigenlijk het hotel hadden overgenomen. Dat was wel een komische situatie."

De toeristen probeerden er met elkaar het beste van te maken. "We hebben het samen met de toeristen uit andere landen gezellig gemaakt", zegt Mauer.

Uitgebreide medische controle in Rusland

Mol en Mauer waren van plan om nog verder naar het oosten te rijden, maar nadat ze Ölgi weer mochten verlaten, besloten ze dat niet te doen en naar Rusland te gaan.

Toen de twee in Rusland aankwamen, moesten ze een uitgebreide medische controle ondergaan. "We werden door mannen in pakken en met mondkapjes opgewacht en zijn gecontroleerd op zwellingen en koorts. Dat hadden we niet, dus mochten we door", aldus Mauer.

De twee overnachten in het Altajgebergte in Rusland. "Nee, we hebben geen marmot gegeten", lacht Mauer. "Het was een heftige situatie, maar we hebben er ook wel grapjes over gemaakt."