De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft dinsdag het besluit van de Turkse kiesraad om de burgemeestersverkiezingen in de stad Istanboel over te doen toegejuicht. Hij stelt dat de verkiezingen van afgelopen maart door "georganiseerde corruptie" leidden tot een onterechte nederlaag voor zijn partij, de AKP.

Bij de lokale verkiezingen op 31 maart verloor de kandidaat van Erdogans AKP, oud-premier Binali Yildirim, nipt van oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu van de CHP.

Dat gold als een flinke klap voor de AKP: Istanboel is het commerciële centrum van Turkije en was 25 jaar lang in handen van de AKP en diens islamitische voorloper.

De kiesraad maakte maandag bekend dat er op 23 juni nieuwe burgemeestersverkiezingen worden gehouden in de grootste stad van het land. Aan dat besluit gingen talloze hertellingen van de stemmen vooraf.

CHP zal nieuwe verkiezingen niet boycotten

Imamoglu is al geïnstalleerd als burgemeester van de stad, maar zijn mandaat zal worden geannuleerd. De verkiezingen in districten en de gemeenteraadsverkiezingen worden niet opnieuw gehouden.

De CHP heeft dinsdag bekendgemaakt dat de partij de nieuwe verkiezingen niet zal boycotten. Verschillende kleinere oppositiepartijen hebben gezegd dat zij zich mogelijk achter de CHP zullen scharen.

Verkiezingen volgens Erdogan 'volledig illegaal'

De Turkse president vertelde parlementariërs van de AKP dinsdag: "Wij zien dit als een belangrijke stap om onze democratie te verstevigen. We geloven dat er sprake was van georganiseerde corruptie en volledige illegaliteit tijdens de burgemeestersverkiezingen in Istanboel."

De kiesraad ging mee in het bezwaar van de AKP dat er onbevoegde waarnemers in de stemlokalen hadden gezeten. Dit moeten ambtenaren zijn en dat was niet overal het geval, ondanks dat de kiesraad hen in eerste instantie goedgekeurd had.

Het is om die reden vooralsnog onduidelijk waarom alleen de burgemeestersverkiezingen over moeten en niet de andere stembusgangen, die op dezelfde dag en in dezelfde stemlokalen plaatsvonden. Bij de verkiezingen in districten en de gemeenteraadsverkiezingen werden door de AKP overigens wel goede resultaten behaald.

De nederlaag in Istanboel was extra pijnlijk voor Erdogan, die tijdens de jaren negentig burgemeester van Istanboel was en voorafgaand aan de verkiezingen in maart uitgebreid campagne voerde in de stad.

Een woordvoerder van de AKP ontkende dinsdag dat de kiesraad besloot nieuwe verkiezingen uit te schrijven om één partij te bevoordelen ten opzichte van de andere partijen.

Turkse lira kreeg klap door besluit kiesraad

Het besluit van de Turkse kiesraad leidde maandag tot een duikeling van de Turkse lira ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Investeerders maken zich zorgen over de resulterende politieke onzekerheid. Turkse zakenmensen hebben de zet veroordeeld, maar volgens Erdogan moeten zij "hun plaats kennen".

De Turkse president stelt dat het zakken van de lirakoers het resultaat is van "economische sabotage" en bezwoer aanvallen op de Turkse economie te zullen afslaan. "Wat gaan we dan doen? Vanaf nu zullen we hetzelfde doen als wat we met terroristen hebben gedaan."