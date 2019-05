Al 34.300 mensen in 42 Europese landen zijn in de eerste twee maanden van dit jaar besmet met mazelen. Gezondheidsorganisatie WHO waarschuwt de autoriteiten van deze landen, die er beter op moeten toezien dat inwoners gevaccineerd worden.

Er zijn meer dan tien doden gevallen als gevolg van de mazelenuitbraak, stelt de WHO. De slachtoffers woonden in Albanië, Roemenië en Oekraïne.

In het laatstgenoemde land is momenteel de grootste uitbraak gaande. Meer dan 25.000 mensen in Oekraïne zijn besmet met mazelen.

Vorig jaar werden in totaal 83.540 mensen in Europa besmet geraakt. Het jaar daarvoor ging het om 25.869 besmettingen.

In sommige landen is het vaccin dat mazelen moet voorkomen niet voor elke ouder beschikbaar. De WHO zou graag zien dat deze landen erop toezien dat de inenting voor alle kinderen te halen is.

Ook in Nederland meer besmettingen

In Nederland zijn dit jaar nu al meer mensen met mazelen besmet dan in voorgaande jaren. Er is hier geen sprake van een uitbraak, het gaat om mensen die in het buitenland besmet zijn geraakt.

Vanwege de uitbraak van mazelen in het buitenland heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een vervroegde vaccinatie geadviseerd voor ouders die met hun jonge kinderen gaan reizen.