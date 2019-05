De 39-jarige Antwerpenaar die maandag werd opgepakt in verband met de dood van de 23-jarige Julie Van Espen heeft bekend dat hij haar om het leven heeft gebracht, zeggen bronnen dicht bij het onderzoek dinsdag tegen Belgische media.

Het lichaam van de studente werd maandag gevonden in het Albertkanaal in Antwerpen.

Van Espen vertrok zaterdag vanuit haar huis in het Belgische Schilde en ging met de fiets op weg naar de woning van een vriendin in het centrum van Antwerpen.

Ze kwam daar echter nooit aan en haar vrienden en familie sloegen alarm. Zondag werden het mandje van haar fiets en kledingstukken met bloedsporen gevonden.

Steve B. zou twee keer eerder zijn veroordeeld

Het Antwerpse openbaar ministerie verspreidde beelden van een man die werd omschreven als een "belangrijke getuige". Dat bleek Steve B. te zijn.

Belgische media melden dat de man twee keer eerder is veroordeeld wegens verkrachting. Hij was veroordeeld tot vier jaar cel, maar was op vrije voeten in afwachting van het hoger beroep in een van die zaken.

Het Antwerpse hof van beroep heeft dinsdag gereageerd op de vraag hoe het kan dat B. niet vastzat. Een van de redenen daarvoor zijn bezuinigingen bij justitie, zei persofficier Jo Daenen tegen Radio 1. "Daardoor zijn er minder rechters om eenzelfde aantal zaken te behandelen".

Verdachte werd gefilmd met fietsmandje van het slachtoffer

De bronnen die bij het onderzoek zijn betrokken, zeggen tegen VTM dat B. werd gefilmd door bewakingscamera's toen hij met de fietsmand van Van Espen in zijn hand richting het Albertkanaal liep. Die beelden werden gebruikt voor de getuigenoproep, maar de autoriteiten fotoshopten het fietsmandje uit de foto.

Na de oproep kwamen er honderden tips over de identiteit en verblijfplaats van B. binnen. De politie deed invallen op verschillende plekken en wist de verdachte te onderscheppen terwijl hij op weg was naar zijn psychiater.

Na de vondst van het stoffelijk overschot van Van Espen zou hij hebben bekend. B. wordt dinsdag voorgeleid.

Familie dankbaar voor steun bij zoektocht

Het jongere zusje van Van Espen plaatste dinsdag een bericht op Facebook waarin ze iedereen bedankte die hielp bij de zoektocht naar de studente en iedereen die meeleefde nadat haar fatale lot bekend werd.

"Ze was op de foute plaats op het foute moment", besluit haar zusje. "Als iedereen zelfs maar enkele van haar mooie eigenschappen zou overnemen, dan zou de wereld een véél mooiere plek worden."