De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin heeft een verzoek van de Democraten om de belastingaangiften van president Donald Trump openbaar te maken voor de tweede keer afgewezen. Volgens Mnuchin dient het verzoek geen wetgevend doel.

Eind april stelde de minister eerst te moeten onderzoeken of het verzoek in overeenstemming met de wet is. Dat is volgens Mnuchin niet zo.

De Democratische Partij in de Verenigde Staten diende op 3 april officieel een verzoek tot inzage in. De belastingaangiften waren een heikel punt tijdens de verkiezingscampagne in 2016. Trump was de eerste presidentskandidaat die zijn documenten weigerde te overleggen.

Eerdere kandidaten deden dit wel om te bewijzen dat zij geen illegale transacties verbergen. Trump beloofde tijdens de presidentsverkiezingen dat hij zijn belastingaangiften openbaar zou maken, maar kwam daar later op terug.

Media verwachten lange juridische strijd om papieren

De Democraten hebben sinds de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar november een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Eerdere verzoeken tot inzage van de papieren werden geblokkeerd in het Huis van Afgevaardigden, omdat de Republikeinen toen nog een meerderheid hadden.

De partij startte ook diverse andere grote onderzoeken. Die zijn gericht op de president, de gang van zaken in het Witte Huis en diverse bedrijven van Trump.

Amerikaanse media verwachten een slepend juridisch conflict om alsnog inzage in de papieren te krijgen. De Democraten stellen met een "passende reactie" op het besluit van Mnuchin te zullen komen.