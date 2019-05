Alle aanslagplegers en verdachten van de aanslagen op Eerste Paasdag waarbij 257 mensen om het leven kwamen zijn gearresteerd of overleden, aldus de waarnemende politiechef van Sri Lanka maandag.

In een audioboodschap, die verspreid is door het ministerie van Defensie, zei de politiechef daarnaast dat de veiligheidsdiensten ook materiaal voor het maken van bommen in beslag hebben genomen.

Volgens de Sri Lankaanse autoriteiten zijn twee lokale islamitische groeperingen, de National Thowheeth Jama'ath (NTJ) en Jamathei Millathu Ibrahim (JMI), verantwoordelijk voor de aanslagen. Islamitische Staat (IS) heeft de bomaanslagen opgeëist.

De Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena zei zaterdag nog dat ongeveer 25 tot 30 leden van een betrokken terroristische groepering geïdentificeerd, maar nog niet gearresteerd waren. De politiechef heeft hier verder geen toelichting op gegeven.

Scholen onder strenge bewaking weer open

Hoewel de staatsscholen maandag onder strenge bewaking weer zijn geopend, hebben veel ouders hun kinderen thuis gehouden uit vrees voor meer aanslagen. De privéscholen, waaronder katholieke instellingen, bleven nog wel dicht.

Het is nog erg onrustig in het land. De regering waarschuwde moslims eerder deze week voor het bezoeken van de moskee tijdens het vrijdaggebed, omdat de inlichtingendiensten vergeldingsacties niet kunnen uitsluiten.

Ook zijn er in de afgelopen weken in lokale media meerdere berichten over rellen tussen verschillende religieuze bevolkingsgroepen verschenen.