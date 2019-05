Een vliegtuig dat maandag op weg was van Las Vegas naar Monterrey is in Noord-Mexico neergestort. Alle veertien inzittenden zijn om het leven gekomen, bevestigen de autoriteiten van de staat Coahuila, waar de privéjet crashte door nog onbekende oorzaak.

Eerder had het Mexicaanse ministerie van Transport al laten weten dat het toestel, een Bombardier Challenger 601, zondagavond van de radar verdween, na snel hoogte te hebben verloren.

De mensen aan boord, naast de gezagvoerder en copiloot, waren Mexicanen die een bokswedstrijd in de Amerikaanse gokstad hadden bezocht.

De autoriteiten hebben maandag naar het vliegtuig gezocht. Het wrak is gevonden in de buurt van de stad Monclova, in bergachtig gebied.