Drie van de vier verdachten van de moord op de Belgische kasteelheer Stijn Saelens, de zaak die bekend is komen te staan als de Kasteelmoord, hebben in hoger beroep lagere straffen gekregen. De straf van de vierde veroordeelde blijft hetzelfde, oordeelt het gerechtshof in België.

Hoofdverdachte André G. en de Nederlandse tussenpersoon Evert de C. kregen eerst 27 jaar celstraf opgelegd, maar dat is nu teruggebracht naar 21 en 20 jaar cel. Dit melden meerdere media.

Pierre S. kreeg 21 jaar, dat is in hoger beroep 19 jaar geworden. Franciscus 'Roy' L. kreeg vijftien jaar cel als mededader, dat is hetzelfde gebleven.

G. is de schoonvader van het slachtoffer. Deze huisarts schakelde kennis S. in om een plan te verzinnen om Saelens te doden. Iets wat uiteindelijk in 2012 uitgevoerd is.

S. voerde de moord zelf niet uit, maar liet dit Ronald van B. doen volgens het hof. Deze Eindhovenaar is nog voor het proces voor de moord overleden aan kanker. L. is de neef van Van B., hij hielp zijn oom bij de moord.

Tenzij cassatie wordt ingesteld, is het proces over de Kasteelmoord afgerond.