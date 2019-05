De Belgische politie heeft maandag het lichaam van de sinds zaterdag vermiste Julie Van Espen gevonden in het Albertkanaal bij Antwerpen. De 23-jarige studente verdween zaterdagavond toen ze onderweg was naar een vriendin in Antwerpen.

Maandagmiddag is een 39-jarige man uit Antwerpen opgepakt in Leuven. Hij werd toen nog als belangrijke getuige in de zaak gezien. De politie lokaliseerde hem aan de hand van zijn telefoongegevens.

Inmiddels wordt de man verdacht van moord. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. De Antwerpse politie meldt dat hij "geen onbekende is voor het gerecht".

Eerder werden al kledingstukken gevonden

De jonge vrouw stapte zaterdag rond 18.30 uur op de fiets om vanuit haar woonplaats Schilde naar Antwerpen te gaan. Ze kwam echter nooit aan bij de vriendin.

Haar familieleden kwamen diezelfde avond meteen in actie toen ze vernamen dat Van Espen vermist werd. Ook politieagenten startten tevergeefs een zoekactie.

Eerder werden al spullen van de studente aangetroffen. Het zou volgens verschillende media gaan om kledingstukken waarop bloedsporen zaten.