Rusland ziet geen reden om de Sukhoi Superjet 100-toestellen van luchtvaartmaatschappij Aerofot aan de grond te houden na een fatale noodlanding van hetzelfde type toestel op zondag.

Dat heeft de Russische minister van Noodgevallen Yevgeny Ditrikh maandag tegen Russische journalisten gezegd.

Bij de noodlanding vloog het achterste deel van het toestel in brand. In totaal kwamen 41 passagiers om het leven. De rest kon dankzij een evacuatie via een glijbaan op tijd wegkomen.

Zes overlevenden zijn er slecht aan toe. Zij hebben ernstige brandwonden en rook in de longen.

Aeroflot is van plan meer Superjets aan te schaffen

De Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot is van plan meer Sukhoi Superjets aan te schaffen. De toestellen worden vooral gebruikt voor binnenlandse vluchten. De Russische overheid steunt dit voornemen, omdat hiermee de binnenlandse industrie wordt gestimuleerd.

De Superjet werd in 2011 in gebruik genomen. Het is het eerste toestel dat Rusland zelf heeft ontwikkeld sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991. De vliegtuigen worden gebruikt door Aeroflot en een aantal andere Russische maatschappijen. Ook is er een Mexicaanse prijsvechter die een aantal Superjets in het bezit heeft.

Er zijn vaker vragen over veiligheid gerezen

Er zijn de afgelopen jaren vaker vragen gerezen over de veiligheid van de toestellen. In 2012 stortte een Sukhoi Superjet neer in Indonesië. Hierbij kwamen alle 45 inzittenden om. Het ongeval zou zijn veroorzaakt door een menselijke fout.

In december 2016 moesten de Superjets enige tijd aan de grond blijven, nadat er een defect in de staart van het toestel was geconstateerd.

Het vliegtuig dat zondag een noodlanding moest maken, zou in 2017 zijn geproduceerd en in april dit jaar in gebruik zijn genomen, melden Russische media.