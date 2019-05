Thailand is maandag begonnen aan de derde en laatste dag van het officiële kroningsritueel van Maha Vajiralongkorn.

De 66-jarige nieuwe koning zal maandag buitenlandse diplomaten ontvangen die hem willen feliciteren. Daarna zal hij zijn onderdanen toezwaaien vanaf een balkon van het grote paleis. De derde kroningsdag is uitgeroepen tot een officiële Thaise feestdag.

De kroning startte zaterdag na periode van ruim twee jaar van rouw vanwege het overlijden van de vorige koning. Deze vorst overleed in oktober 2016 nadat hij zeventig jaar de kroon had gedragen. Bhumibol werd in Thailand vereerd alsof hij een heilige was.

Zijn zoon kreeg zaterdag tijdens een plechtigheid de zogeheten overwinningskroon op zijn hoofd. Het voorwerp weegt 7,3 kilogram.

Bij de rituelen werd heilig water gebruikt

In de weken voorafgaand aan de kroning is er water van meer dan honderd bronnen uit het hele land verzameld. Het water is vervolgens gewijd in boeddhistische tempels, voordat het water werd opgeslagen in een van de oudste tempels van de Thaise hoofdstad Bangkok.

Het water wordt zaterdag gebruikt bij twee rituelen. Zo wordt de koning met het gewijde water overgoten om zijn lichaam te 'zuiveren'. Daarnaast wordt hij ermee gezalfd.

De nieuwe Thaise vorst werd zondag in een gouden draagstoel door de straten van Bangkok. Zestien mannen droegen de stoel.

De monarch, die nu door het leven gaat als koning Rama X, werd toegejuicht door een menigte met gele kleding. Dat is de officiële kleur van het koningshuis.

Koning heeft achter de schermen veel invloed

Hoewel het Thaise koninklijke huis zich niet altijd openlijk met politiek bemoeit, heeft de koning achter de schermen wel een grote invloed.

Koning Vajiralongkorn heeft in de 2,5 jaar dat hij al vorst is al een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo heeft hij het gezag van de monarchie geconsolideerd door onder meer de grondwet te veranderen.

Ook heeft hij vijf miljoen Thai aangesteld voor een nieuw vrijwilligerskorps, dat maatschappelijke diensten uitvoert zoals het schoonmaken van de openbare ruimte.

Kritiek op de vorst wordt bestraft met vijftien jaar cel

Voordat de vrijwilligers aan het werk gaan, moeten ze elke dag een portret van de koning groeten. Kritiek op het koningshuis kan worden beboet met een gevangenisstraf van vijftien jaar.

Of koning Vajiralongkorn dezelfde populariteit als zijn vader zal genieten, is maar de vraag. De laatste jaren, voornamelijk sinds het leger in 2014 aan de macht is gekomen, is de Thaise bevolking steeds minder te spreken over de monarchie en de politiek.