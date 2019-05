Israël en Hamas werden het in de nacht van zondag op maandag eens over een staakt-het-vuren in en rond de Gazastrook. Het bestand werd om 4.30 uur plaatselijke tijd van kracht. Egypte bemiddelde bij de onderhandelingen over het staakt-het-vuren.

Dit weekend kwamen zeker 27 Palestijnen, onder wie 2 zwangere vrouwen, en 4 Israëliërs om het leven door raketten en beschietingen. Het was de grootste golf van geweld in het langlopende conflict in een half jaar tijd.

De Amerikaanse president Donald Trump riep de Palestijnen zondagnacht op om het geweld tegen Israël te stoppen. Hij stelde dat de VS Israël "voor 100 procent steunt in de verdediging van zijn burgers".

Volgens Israël begon het geweld zaterdagochtend met ruim zeshonderd raketten vanuit Gaza, waarvan een groot deel kon worden onderschept. Israël voerde daarop aanvallen uit in Gaza en raakte met tanks en vliegtuigen zeker 260 militaire doelen, aldus de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.