De Verenigde Staten sturen oorlogsschepen richting Iran. De VS wil daarmee naar eigen zeggen voorkomen dat het islamitische land Amerikaanse belangen of bondgenoten van de VS aanvalt.

Volgens de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton zijn de schepen het "antwoord op een aantal verontrustende en escalerende aanwijzingen en waarschuwingen".

"De Verenigde Staten streven niet naar oorlog met het Iraanse regime, maar wij zijn volledig bereid om welke aanval dan ook te beantwoorden", zei Bolton zondag.

Iran en de VS hebben al een vijandige relatie sinds de Islamitische Revolutie. In 1979 werd het door de Amerikanen gesteunde regime van de Iraanse sjah vervangen.

VS stapte uit atoomakkoord

Onder Donald Trumps voorganger Barack Obama werd de relatie tussen de VS en Iran wat minder kil. De beide landen, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China en Duitsland sloten in 2013 een atoomakkoord, waarin werd vastgelegd dat Iran geen nieuwe nucleaire installaties zou bouwen en minder uranium zou verrijken. In ruil daarvoor werden sancties verlicht.

Trump trok de VS vorig jaar terug uit het akkoord, dat de Iraniërs volgens hem in staat stelde om alsnog kernwapens te ontwikkelen. De Amerikanen hekelen ook de Iraanse steun voor terroristische bewegingen zoals Hezbollah. Het land is de "grootste staatssponsor van terreur", aldus Trump.

Bondgenoot Israël is een aartsvijand van het theocratische Iraanse bewind. Iraanse kernaspiraties worden door de Israëliërs beschouwd als een fundamentele bedreiging voor hun voortbestaan. Israël is dan ook van meet af aan een tegenstander van het atoomakkoord geweest.