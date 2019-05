De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing was al een jaar voor de eerste crash van een 737-Max-vliegtuig op de hoogte van het softwareprobleem met het toestel.

Boeing gaf zondag toe dat het al enkele maanden nadat de levering van de 737 Max in mei 2017 begon, ontdekte dat een waarschuwingssysteem in de cockpits niet goed werkte. Uit eigen onderzoek concludeerde Boeing dat er geen sprake was van een verslechtering van de vliegveiligheid.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA werd pas een week na het eerste ongeval op de hoogte gesteld.

De toestellen van het type 737 MAX staan sinds half maart wereldwijd aan de grond. Dit is vanwege twee dodelijke vliegtuigongelukken in korte tijd, in Indonesië en in Ethiopië. Die bleken te zijn veroorzaakt door een overijverig veiligheidssysteem dat de neus naar beneden drukte vanwege een niet goed werkende sensor.

In april maakte de vliegtuigmaker bekend dat het tijdelijk de productie van het toestel tijdelijk terug schroeft. De schade vanwege de problemen rondom de 737 MAX zou al zijn opgelopen tot boven de 1 miljard dollar (892 miljoen euro).