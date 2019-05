Zo'n 277 opvarenden van het cruiseschip Freewinds, dat vrijdag in Curaçao aankwam nadat het vaartuig in quarantaine was geplaatst bij de eilandnatie Saint Lucia, mogen tot zeker woensdag niet van boord.

Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth van het Instituut voor Biomedisch- en Gezondheidsonderzoek op Curaçao aan de NOS laten weten. Gerstenbluth ging dit weekend aan boord van het schip om de situatie te peilen.

Hij nam bloed af om te zien of de ziekte zich heeft kunnen verspreiden. De bloedmonsters zijn opgestuurd naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland. De resultaten worden dinsdag of woensdag verwacht.

Op 30 april werd het schip van de Scientology Kerk in de haven van de Caribische eilandnatie Saint Lucia in quarantaine geplaatst. Dit gebeurde nadat bij een Deens bemanningslid een besmetting was vastgesteld.

In totaal waren 318 mensen aan boord. 41 van hen mochten het schip verlaten na het overhandigen van een vaccinatiebewijs.