Cypriotische duikers hebben zondag in een koffer op de bodem van een meer, nabij de Cypriotische hoofdstad Nicosia, vermoedelijk een nieuw slachtoffer gevonden van de 35-jarige seriemoordenaar. Het zou gaan om het lichaam van een kind.

Het lichaam is in verre staat van ontbinding en kon niet meteen geïdentificeerd worden. In hetzelfde meer werd een week geleden ook het lichaam van een vrouw gevonden. Met de ontdekking van zondag komt het totale aantal geborgen lichamen nu op vijf.

Een legerofficier bekende in april dat hij vijf vrouwen en twee kinderen van hen om het leven heeft gebracht. De eerste slachtoffers van de man zouden september 2016 zijn verdwenen. De laatste verdwijningen werden in 2018 gemeld.

Op 14 april werd een lichaam van een vrouw ontdekt in een ongebruikte mijnschacht. Het ging om de 39-jarige Marry Rose Tiburcio, wier zesjarige dochter nog vermist is. Op dezelfde locatie werd bijna een week later nog een lichaam aangetroffen. Op 25 april is een derde slachtoffer gevonden.

Het laatste slachtoffer dat de Cypriotische autoriteiten vonden, werd op 28 april aangetroffen in hetzelfde meer. Toen ging het om een volwassen vrouw.

Vier van de slachtoffers zouden afkomstig zijn uit de Filipijnen. Daarnaast denkt de politie dat een Roemeense vrouw en haar kind slachtoffer zijn geworden van de seriemoordenaar, en iemand uit Nepal.

Minister van Justitie stapt op vanwege forse kritiek

Vrijdag diende de Cypriotische minister van Justitie Ionas Nicolaou zijn ontslag in vanwege de forse kritiek in het land op de zaak. Hij zegt geen verantwoordelijkheid bij het onderzoek te hebben, en legt de schuld bij de politie.