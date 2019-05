Het geweld dat zaterdag is opgelaaid tussen Israël en Gaza heeft het afgelopen etmaal zeker 31 mensen het leven gekost. Zeker 27 Palestijnen kwamen om en vier Israëliërs werden gedood.

Onder de Palestijnse slachtoffers bevonden zich vooral burgers maakte de Palestijnse autoriteiten bekend. Het is ergste geweldgolf in het langlopende conflict in een half jaar tijd.

Het geweld begon zaterdagochtend met raketbeschietingen vanuit Gaza. Volgens Israël ging het om zo'n zeshonderd raketten, waarvan een groot deel kon worden onderschept. Israël voerde daarop aanvallen uit in Gaza.

Vliegtuigen en tanks raakten zeker 260 militaire doelen, aldus premier Benjamin Netanyahu.

Onder meer inlichtingendienst Hamas is getroffen

Een van de getroffen gebouwen zou een inlichtingenkantoor zijn van de radicale islamitische Hamas. Daarin was ook een afdeling van het Turkse staatspersbureau Anadolu gehuisvest. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken noemde de aanvallen van Israël "buitenproportioneel" en riep de internationale gemeenschap op actie te ondernemen.

Aan beide kanten van de grens bleven dit weekend scholen gesloten. In de Gazastrook leven twee miljoen Palestijnen die al jaren lijden onder economische blokkades van Israël. Volgens Israël zijn deze blokkades nodig om te voorkomen dat Hamas meer wapens in het bezit krijgt.

Verenigde Naties roept op tot staakt-het-vuren

Meerdere internationale partijen, waaronder de Verenigde Naties en Egypte, hebben beide partijen opgeroepen weer een staakt-het-vuren in acht te nemen. De oplaaiing van het geweld komt voor Israël op een ongunstig moment. Over twee weken organiseert het land in Tel Aviv het Eurovisie Songfestival.

De European Broadcasting Union (EBU), die het liedjesfestijn organiseert, liet zondag weten dat de repetities ondanks de raketaanvallen en alle slachtoffers doorgaan.

'Eurovisiesongfestival vooralsnog niet in gevaar'

De pro-Palestijnse lobby-organisatie BDS heeft de omroepen die het Eurovisie Songfestival uitzendt en de kandidaten opgeroepen thuis te blijven. De organisatie vindt dat Israël de bezetting van de Palestijnse gebieden moet opgeven. De activisten stellen dat Israël met de organisatie van het evenement aan 'artwashing' doet, het 'whitewashen' van hun beleid tegen de Palestijnen door middel van kunst.

Geen van de deelnemers of omroepen heeft op de oproep gereageerd. AVROTROS, die de deelname van Nederland coördineert, stelde deze week in een korte verklaring dat "politiek geen rol speelt bij het Eurovisie Songfestival".

Toch leeft bij de organisatie van het liedjesfestijn volgens Israëlische media de vrees dat de live-uitzendingen tussen 14 en 18 mei door demonstranten worden gebruikt als podium om een pro-Palestijns statement te maken. Activisten zouden hiermee een miljoenenpubliek bereiken dat de competitie live volgt.