Een toestel van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot heeft een noodlanding moeten maken in Moskou en is daarbij in brand gevlogen. Volgens de Russische onderzoeksraad zijn daarbij zeker 41 doden gevallen, waaronder twee kinderen.

De Russische president Vladimir Poetin betuigt op Twitter zijn medeleven aan de families van de slachtoffers.

Het vliegtuig, van het type Sukhoi Superjet-100, was met 78 passagiers en bemanningsleden aan boord onderweg naar Moermansk, toen het vlak na vertrek terugkeerde vanwege een kortsluiting in het elektrische circuit aan boord. Een van de passagiers zegt dat het vliegtuig vlak na het opstijgen is geraakt door een bliksemschicht.

Direct na de landing ontstond er een enorme vuurbal. Het is niet duidelijk hoe en waarom deze ontstond.

Veel passagiers wisten snel te ontsnappen via een glijbaan die aan de zijkant van het vliegtuig werd opgeblazen na de noodlanding. Volgens Russische persbureaus zou het toestel 45 minuten boven Moskou hebben gevlogen alvorens te landen.

Het vliegtuig zou in 2017 zijn geproduceerd en in april dit jaar in gebruik zijn genomen, melden Russische media.