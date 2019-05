Cycloon Fani laat diepe sporen na in Bangladesh. Tot nu toe kwamen drie volwassenen en twee kinderen om het leven. Nog eens 63 anderen raakten gewond. Meer dan duizend huizen zijn verwoest en hele dorpen zijn vernietigd.

Fani is de krachtigste cycloon in het gebied in twintig jaar tijd. Inmiddels is de cycloon afgezwakt tot een gewone depressie, met windstoten van ongeveer 70 kilometer per uur.

In India kwamen zestien mensen om het leven sinds Fani vrijdag aan land kwam. Dat aantal had volgens de Indiase autoriteiten veel hoger kunnen uitpakken, "maar is dat door de mega-evacuatie van een miljoen mensen voorkomen".

De Indiase overheid heeft schepen en helikopters ingezet voor reddingsoperaties en het verlenen van steun. Ook staan het leger en luchtmachteenheden stand-by.