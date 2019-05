De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag meer dan een uur met de Russische president Vladimir Poetin gebeld over onder meer de Noord-Koreaanse denuclearisatie en de politieke situatie in Venezuela.

Ook werd er gesproken over de mogelijkheid van een nieuw nucleair akkoord tussen de Verenigde Staten en Rusland en de mogelijkheid om China bij die gesprekken te betrekken.

"Een zeer goed gesprek", zo vatte Trump zijn conversatie met Poetin kort samen. "We hadden het over een kernakkoord waarbij wij er minder maken en zij er minder maken, en waarbij we misschien zelfs iets van de enorme kernkracht die we nu hebben kwijtraken."

Volgens de woordvoerder van het Witte Huis, Sarah Sanders, kwam het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentiële campagne van 2016 ook ter sprake. Trump: "Poetin glimlachte een beetje toen ik zei dat de olifant uiteindelijk een mug bleek."

De laatste keer dat bekend werd gemaakt dat Trump en Poetin elkaar hadden gesproken, was in december. Toen werd er tijdens de G20-top in Buenos Aires kort met elkaar geconverseerd.