De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt vrijdag dat er bijna duizend inwoners van de Democratische Republiek Congo zijn overleden aan ebola. Het gaat om de op een na dodelijkste uitbraak in de geschiedenis.

Verwacht wordt dat het dodental vrijdag nog de duizend zal passeren.

De WHO is van plan om op korte termijn een extra vaccin van het Amerikaanse farmaciebedrijf Johnson & Johnson in te zetten om de uitbraak onder controle te krijgen.

Het farmabedrijf is in 2015 begonnen met het testen van het vaccin. Er wordt momenteel al een ander vaccin gebruikt om de uitbraak tegen te gaan.

Aanvallen op behandelcentra ebola

Het probleem is echter dat niet iedereen een vaccin toegediend wil krijgen. Zo worden er in de regio Noord-Kivu aanslagen gepleegd op behandelcentra voor ebola. Dit wordt gedaan door militante groeperingen of vanuit bijgeloof.

Zo hebben dorpsoudsten en andere gemeenschapsleiders inwoners gemaand vaccinaties te weigeren. In plaats daarvan wordt hulp gezocht bij traditionele genezers.

In april zijn er nog dodelijke slachtoffers gevallen bij een aanval op een behandelcentrum. Sinds januari zijn er meer dan honderd aanvallen gemeld, stelt de WHO.

Half april riep de Congolese president Felix Tshisekedi de bevolking op om ebola te accepteren en hulpverleners te vertrouwen. "Het is geen nepziekte", zei hij na een rondreis door Oost-Congo.