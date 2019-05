De 66-jarige Thaise koning Maha Vajiralongkorn, ook wel bekend als Rama X, is zaterdag na 2,5 jaar van rouw officieel gekroond. De ceremonie in de hoofdstad Bangkok zal drie dagen duren.

De nieuwe koning kreeg tijdens een plechtigheid de zogeheten overwinningskroon op zijn hoofd gezet. Het voorwerp is 7,3 kilogram zwaar.

Vajiralongkorn erfde de troon toen zijn vader, koning Bhumibol Adulyadej, in 2016 overleed. Zijn dood kwam hard aan bij de bevolking die massaal de straat op ging en openlijk huilde en rouwde.

Bhumibol genoot bijna een heiligenstatus in Thailand. Hij werd koning in 1946, nadat zijn broer dood werd aangetroffen in zijn slaapkamer.

Het is voor veel Thai nu de eerste kroning die ze bewust mee zullen maken, omdat de kroning van Bhumibol 69 jaar geleden plaatsvond, in 1950.

Heilig water belangrijk onderdeel van ceremonie

Historisch gezien is de Thaise samenleving ontstaan rond de oevers van rivieren, die voorzien in rijst en vis. Om deze reden draaien veel ceremonies en tradities om water.

In de weken voorafgaand aan de kroning is er water van meer dan honderd bronnen uit het hele land verzameld. Dit moest exact gebeuren tussen 11.52 en 12.38 uur, omdat dit gunstige tijden zijn in de Thaise astrologie.

Het water is vervolgens gewijd in boeddhistische tempels, voordat het is opgeslagen in een van de oudste tempels van de hoofdstad Bangkok.

Het water wordt zaterdag gebruikt bij twee rituelen: door het water over hem heen te gieten wordt het lichaam van de koning 'gezuiverd' en de koning wordt met het water gezalfd.

Het Thaise Koninklijke Paleis. (Foto: AFP)

Op derde dag van ceremonie geeft koning toespraak

Ook ontvangt de koning tijdens de ceremonie de vijf koninklijke regalia, zoals de kroon en het koninklijke zwaard van de overwinning.

Zondag, op dag twee van de kroning, zal de koning zijn koninklijke naam ontvangen en wordt hij op een draagstoel door Bangkok gedragen. Hij zal dan het volk ontmoeten. Op de laatste dag van de kroning spreekt hij het volk toe.

Vajiralongkorn heeft meer macht naar zich toe getrokken

Hoewel het Thaise Koninklijk Huis zich niet altijd openlijk met politiek bemoeit, heeft de koning achter de schermen grote invloed.

Koning Vajiralongkorn heeft in de 2,5 jaar dat hij al koning is, al een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo heeft hij het gezag van de monarchie geconsolideerd door onder meer de grondwet te veranderen.

Ook heeft hij vijf miljoen Thai aangesteld voor een nieuw vrijwilligerskorps, die maatschappelijke diensten uitvoeren zoals het schoonmaken van de openbare ruimte.

Voor ze aan het werk gaan, moeten de leden elke dag een portret van de koning groeten.

Devotie aan monarchie geworteld in Thaise cultuur

In de Thaise cultuur is devotie aan de monarchie een belangrijk onderdeel, dat alleen maar sterker is geworden onder het bewind van Bhumibol. In veel straten, gebouwen en bedrijven hangen de portretten van (oud-)koningen.

Of koning Vajiralongkorn dezelfde populariteit als zijn vader geniet, is de vraag. De laatste jaren, voornamelijk sinds het leger in 2014 aan de macht kwam, is de Thaise bevolking steeds minder te spreken over de monarchie en de politiek.

Maar de bevolking zal zich hier niet openlijk over uit durven te spreken. Als je kritiek levert op het koningshuis kan je een gevangenisstraf van vijftien jaar krijgen.