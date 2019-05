Meer dan tien miljoen Noord-Koreanen hebben na de slechtste oogst in tien jaar tijd in het land voedselhulp nodig. Het is onzeker of zij voldoende voedsel hebben tot de volgende oogst. Dat concludeert de Verenigde Naties (VN) vrijdag, nadat het wereldvoedselprogramma (WFP) twee weken lang onderzoek deed in het land.

Onder de groep hulpbehoeftige Noord-Koreanen bevinden zich 7,5 miljoen mensen die afhankelijk zijn van de voedselrantsoenen van de overheid en 2,6 miljoen boeren.

Als gevolg van het voedseltekort zijn de voedselrantsoenen in februari van dit jaar al bijna gehalveerd, van 550 gram naar zo'n 300 gram per persoon per dag.

In april werden nog nooit eerder dergelijk kleine voedselrantsoenen uitgedeeld, terwijl het WFP en de VN verdere afnames niet uitsluiten in verband met de magere oogst.

'Droogte, hittegolven en overstromingen funest voor de oogst'

Boeren zorgden in het afgelopen oogstjaar voor 4,9 miljoen ton voedsel, ruim 1,36 miljoen ton te weinig voor het land met ruim 25 miljoen inwoners. Volgens woordvoerder Herve Verhoosel van het WFP is de slechte oogst te wijten aan de hoge temperaturen, droogte en overstromingen.

Uit het onderzoek van het WFP blijkt dat Noord-Koreaanse families met een proteïnetekort kampen. De organisatie zegt dat sommige families maar eens per jaar proteïnen binnenkrijgen. Hoe dat kan, is onduidelijk.

Het WFP van de VN ging tussen 29 maart en 12 april langs boerderijen, woonwijken, kwekerijen en distributiecentra om de situatie te peilen. Tussen juli en augustus staat een volgend bezoek gepland.