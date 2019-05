Cycloon Fani is vrijdagochtend rond 9.30 uur lokale tijd aan land gekomen in het noordoosten van India. Het is de krachtigste cycloon die het land raakt in twintig jaar tijd. Persbureau AFP meldt tot nu toe twee dodelijke slachtoffers.

De cycloon van categorie 4 (op een schaal van 1 tot 5), met windsnelheden van tot wel 240 kilometer per uur, kwam aan land in de deelstaat Odisha. Er liggen ongeveer tienduizend dorpen en vijftig steden in de lijn van de tropische storm. Water- en elektriciteitsvoorzieningen zijn buiten werking.

In de deelstaat zijn meer dan een miljoen mensen geëvacueerd. Voor deze mensen zijn er meer dan negenhonderd schuilplaatsen opgezet en ongeveer vijfduizend keukens om de voedselvoorziening te regelen.

De Indiase overheid heeft schepen en helikopters ingezet voor reddingsoperaties en het verlenen van steun. Ook staan het leger en luchtmachteenheden stand-by. Het Indiase weerbureau meldt rond 13.30 uur lokale tijd dat Fani in kracht afneemt.

Fani kan gepaard gaan met grote hoeveelheden regen

Fani zal naar verwachting grote stormvloeden teweegbrengen en door de gepaarde harde wind veel schade aanbrengen in de regio. Ook kan er in Oost-India en buurland Bangladesh maximaal 300 millimeter regen vallen.

Naar verwachting zal Fani noordoostelijk langs de Indiase kustlijn trekken in de richting van de Indiase stad Calcutta, gelegen in deelstaat West-Bengalen, en Bangladesh. De cycloon zal nog verder in kracht afnemen tijdens zijn weg.

'Gevaar voor honderdduizenden vluchtelingen in Bangladesh'

Hulporganisaties zijn bang dat Fani richting de grens tussen Myanmar en Bangladesh trekt, waar honderdduizenden Rohingya-vluchtelingen in vluchtelingenkampen leven.

"We zijn voorbereidingen aan het treffen voor de cycloon", aldus de directeur van hulporganisatie CARE in Bangladesh. "Er zitten meer dan een miljoen mensen in de vluchtelingenkampen, dicht op elkaar in een zeer fragiel, heuvelachtig en open gebied. We maken ons op voor gewonden, aardverschuivingen en verwoesting."

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) meldt op Twitter dat er meerdere containers met hulpgoederen, waaronder tenten, plastic zeilen en touw, naar de vluchtelingenkampen zijn gebracht.

Bangladesh is een laaggelegen land, dat vaak te maken heeft met enorme overstromingen en veel schade als gevolg van tropische stormen. Volgens het Indiase weerbureau zal Fani pas zaterdagavond lokale tijd in Bangladesh arriveren.

Fani veroorzaakt grote vloedstormen aan de Indiase kust. (Foto: AFP)