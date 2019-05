Een toerist op Hawaï heeft een val van ruim 20 meter in de krater van een actieve vulkaan ternauwernood overleefd.

De man, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, bezocht de Kilauea, een van de actiefste vulkanen op aarde. Hij klom volgens The New York Times over een metalen hek om beter zicht te krijgen, waarna hij over de rand van de krater viel.

Hij stortte ruim 20 meter naar beneden en kwam op een richel terecht, wat hem ervan weerhield dat hij in de lava belandde. Na enkele uren werd hij gevonden door medewerkers van het nationale park waar de vulkaan zich bevindt.

Reddingswerkers konden de man met touwen, een brancard en een helikopter omhoog halen. Volgens de parkwachter is de man zwaargewond, al is niet bekendgemaakt wat hem precies mankeert. Hij is opgenomen in het ziekenhuis.

"Bezoekers moeten nooit veiligheidsbarrières negeren, zeker niet in de buurt van gevaarlijke kliffen", benadrukte hoofdparkwachter John Broward. In oktober 2017 overleed een bezoeker na een val op dezelfde locatie.

De Kilauea heeft de status van 'zeer actieve vulkaan', al barst hij op dit moment niet uit. Vorig jaar zorgde een serie van uitbarstingen voor grote schade en vele slachtoffers op het eiland.