Een Vietnamese vrouw die is veroordeeld voor haar rol in de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is vrijdag door Maleisië vrijgelaten.

De dertigjarige Doan Thi Huong zat de afgelopen twee jaar in een Maleisische cel. Haar vrijlating is bevestigd door haar advocaat.

De vrouw werd samen met een Indonesische vrouw veroordeeld voor het vergiftigen van Kim Jong-nam, de halfbroer van Kim Jong-un. De vrouwen zouden in februari 2017 op het vliegveld van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn gezicht met vloeibaar gif hebben ingesmeerd.

De aanklagers hadden haar in eerste instantie aangeklaagd voor moord, maar verlaagde die aanklacht tot mishandeling en toebrengen van zwaar letsel. Huong bekende daar schuld op en kreeg drie jaar celstraf. Omdat ze al ruim twee jaar in voorarrest zat, komt ze nu vrij.

Direct na haar vrijlating werd Huong meegenomen door de Maleisische immigratiedienst. Volgens haar advocaat zal de vrouw terugkeren naar Vietnam.

Vrouwen wisten niet dat halfbroer zou overlijden

De Indonesische verdachte, Siti Aisyah, kwam in maart al vrij. De vrouwen hebben altijd ontkend geweten te hebben dat Kim zou overlijden. Als ze waren veroordeeld voor moord, hadden ze de doodstraf gekregen.

Volgens Zuid-Koreaanse en Amerikaanse inlichtingendiensten had het regime in Noord-Korea opdracht gegeven tot de moord op de halfbroer van Kim Jong-un, die zich geregeld kritisch uitliet over de toestand in zijn land.