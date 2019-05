Cycloon Fani, die afstevent op de noordoostkust van India, is toegenomen in kracht. De cycloon is nu van de vierde categorie. Dat houdt in dat windsnelheden tot 220 kilometer per uur kunnen voorkomen, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) donderdag.

De cycloon is volgens de WMO, een organisatie van de Verenigde Naties, een van de meest intense tropische cyclonen van de laatste twintig jaar.

De cycloon, die zich nu nog boven de Golf van Bengalen bevindt, zet koers richting de staat Odisha. Vermoedelijk komt Fani vrijdag in de buurt van de stad Puri aan land. Vervolgens zal de cycloon in noordoostelijke richting afbuigen.

De kans is groot dat Fani daarna, in verzwakte vorm, op buurland Bangladesh zal afrazen. Daar komt de cycloon dan zaterdag aan land.

De meteorologische dienst van India waarschuwt voor extreme regenval. Vissers wordt vanwege de zeer ruwe zee aangeraden om niet meer uit te varen. De cycloon kan het zeewater opstuwen tot ongeveer 1,5 meter hoog, waardoor de laaggelegen kustgebieden waarschijnlijk zullen overstromen.

1,2 miljoen mensen geëvacueerd

Vanwege de komst van cycloon Fani zijn inmiddels al 1,2 miljoen mensen, die langs de noordoostelijke kustlijn van India wonen geëvacueerd.

Ook zijn er duizenden hulpverleners naar het gebied gestuurd om mensen die in laaggelegen gebieden wonen aan een schuilplaats te helpen. De bevolking in het gebied woont veelal in huizen die van modder en stro gemaakt zijn.

Het Indiase cycloonseizoen, waar ook Bangladesh mee te maken heeft, duurt gewoonlijk van april tot december. In die periode van zware stormen zijn wijdverbreide sterfgevallen en mislukte oogsten niet ongewoon.