De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft donderdag de strijdkrachten in zijn land opgeroepen om elke potentiële couppleger die zich aandient, tegen te werken.

Maduro deed dat tijdens een toespraak aan militairen die op de Venezolaanse televisie werd uitgezonden. "Ja, we zijn in gevecht, houd het moraal hoog in deze strijd om elke verrader, elke couppleger te ontwapenen", zei hij onder meer, meldt AFP.

Tijdens zijn speech werd Maduro omringd door militairen uit de legertop. Volgens de regering waren 4.500 soldaten aanwezig om de president aan te horen.

De toespraak is een reactie op de recente couppoging van zelfbenoemd interim-president Juan Guaidó. Laatstgenoemde riep dinsdagochtend op tot een opstand om Maduro's regering omver te werpen. De grote militaire steun waar hij op hoopte, bleef echter uit.

Zeker twee doden gevallen bij massale protesten

Wel leidden de woorden van Guaidó de afgelopen twee dagen tot massale protesten tegen Maduro in de hoofdstad Caracas. Daarbij vielen twee doden en zeker tientallen mensen raakten gewond. Volgens de regering zijn 150 mensen opgepakt.

Guaídó kondigde woensdag een serie stakingen aan waarmee hij het regime van Maduro op de knieën wil dwingen. Die stakingen moeten donderdag beginnen en uiteindelijk in een landelijke algemene staking uitmonden. "Het einde van de onrechtmatige machtsovername is nabij", voorspelde hij.

Inmiddels kan Maduro, die tot nu toe de steun heeft van het leger, ook rekenen op bondgenoten als Rusland, Cuba en China. Guaidó wordt door meer dan vijftig landen erkend als interim-president van Venezuela, waaronder de Verenigde Staten.

Arrestatiebevel tegen oppositieleider Lopez

De hoogste rechtbank in Venezuela heeft donderdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oppositieleider Leopoldo López. De belangrijke tegenstander van president Maduro zit met een deel van zijn gezin in de Spaanse ambassade in Caracas.

López had huisarrest maar kwam dinsdag op verzoek van Guaído vrij. Samen met zijn vrouw en een van zijn drie zoons zocht hij woensdag eerst zijn toevlucht in de ambassade van Chili en later in die van Spanje.

Spanje heeft laten weten dat het niet de intentie heeft om López aan de Venezolaanse autoriteiten te overhandigen. De regering in Madrid zei dat ze hoopt dat Venezuela de onschendbaarheid van de ambassade respecteert.

Het hooggerechtshof wil López arresteren omdat hij een bevel voor huisarrest van de rechtbank heeft geschonden. Hij zat vast voor het aanzetten tot gewelddadige protesten in 2014.

De oppositieleider zei vanuit zijn Spaanse onderkomen dat hij tijdens zijn huisarrest had gesproken met "commandanten en generaals", voorafgaand aan de protesten deze week. López kondigde aan dat meer militaire acties zullen volgen. Hij verwacht dat Maduro "binnen weken" is afgezet.