Leerkrachten in de Amerikaanse staat Florida mogen sinds woensdag bewapend voor de klas staan. Met die nieuwe regel in de wetgeving wil het parlement een nieuwe dodelijke schietpartij op scholen, zoals die van vorig jaar in Parkland, voorkomen.

65 volksvertegenwoordigers stemden voor en 47 stemden tegen de maatregel. Vorige week gaf de Senaat al groen licht.

In principe mag elke docent nu een wapen dragen in de klas, mits deze persoon een opleiding van 144 uur volgt om te leren omgaan met het wapen. Scholen in veertig van de 67 provincies in Florida hebben hun docenten al opgegeven voor een dergelijke cursus.

Schietpartij op school in Parkland aanleiding voor wet

Politici wijzen nadrukkelijk naar de schietpartij op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. Daar kwamen vorig jaar op Valentijnsdag zeventien mensen om het leven, met evenveel gewonden.

De voormalige Republikeinse gouverneur Rick Scott ondertekende enkele weken na die schietpartij nog een pakket met wettelijke maatregelen die scholen veiliger moesten maken.

Zo ging de minimumleeftijd om een geweer te kopen naar 21 jaar en kwam er een verplichte wachttijd van drie dagen bij elke koop. Daarnaast kregen bepaalde personeelsleden al toegang tot wapens, maar niet in de klaslokalen.

Tegenstanders geloven niet in afname wapengeweld

De nieuwe wetgeving is een doorn in het oog van mensen die voor een strenger wapenbeleid zijn. Zij waarschuwen dat meer vuurwapens het toenemende wapengeweld niet doet afnemen.

Na de schietpartij in Parkland groeide de nationale beweging voor een strengere wapenwet enorm. Onder aanvoering van studente en activiste Emma Gonzaléz, die de schietpartij in Parkland overleefde, werden overal in het land protestmarsen georganiseerd.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf eerder al aan voorstander te zijn van het bewapenen van leraren. Hij denkt, net als andere voorstanders, dat het de beste manier is om nieuwe dodelijke schietincidenten op school te voorkomen.