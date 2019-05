In de haven van de Caribische eilandnatie Saint Lucia is een cruiseschip met ongeveer driehonderd passagiers in quarantaine geplaatst nadat er een geval van mazelen werd vastgesteld.

Het ministerie van Volksgezondheid van Saint Lucia besloot dit na overleg met de Pan-American Health Foundation. De beslissing werd dinsdag door dokter Merlene Frederick-James bekendgemaakt in een video op YouTube.

Het ministerie van Volksgezondheid zou via "twee gerenommeerde bronnen" hebben gehoord van de besmetting.

"In het licht van de huidige uitbraken van mazelen in de Verenigde Staten en de zeer besmettelijke aard van de ziekte, vonden we het verstandig om het schip in quarantaine te plaatsen", aldus Frederick-James.

Volgens diverse media, waaronder NBC News, heet het schip Freewind en zou het toebehoren aan de scientologykerk.

Uitbraken van mazelen op Amerikaanse universiteiten

Afgelopen week werd op twee universiteiten in de Amerikaanse stad Los Angeles al een quarantaine ingesteld nadat er een uitbraak van mazelen werd geconstateerd.

Het ging om de University of California, Los Angeles (UCLA) en California State University, Los Angeles (Cal State LA). Bijna driehonderd mensen die symptomen vertonen of in aanraking zijn geweest met de ziekte, mogen voorlopig niet op de universiteitsterreinen komen.

De in quarantaine gestelde personen, voornamelijk studenten en medewerkers die op de campus wonen, zijn volgens het gezondheidsdepartement van de staat Californië blootgesteld aan de mazelen terwijl ze geen bewijs konden leveren dat ze zijn ingeënt tegen de ziekte.